  • 2020年1月20日 星期一
  • 16º
  • 78%
熱門： 季炳雄遊行新年武漢肺炎修例風波

日報新聞 > 娛樂

大肚崔智友客串《愛的逼降》

2020-01-20 列印
■待產的崔智友預產期為5月。
Previous Next

　　由韓國緋聞男女玄彬夥拍孫藝珍的劇集《愛的逼降》，開播以來一直收視高企，雖然有觀眾認為劇情老套，但前晚播出的第9集又再創收視新高，達11.5%。而tvN更有意再力谷收視，除了早前宣佈金秀賢將會客串之後，昨日又有消息指，正懷孕的崔智友亦客串演出。崔智友前年下嫁圈外男友之後，去年宣佈懷孕，預產期為5月，今次大住肚亦客串該劇，必定矚目。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd