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結婚15年篠原首與老公合作

2020-01-20 列印
■市村正親將客串篠原的新劇。
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　　現年46歲的日本女星篠原涼子與70歲的男星市村正親已結婚15年，兩夫妻終於有機會合演，昨日有指篠原於2007年拍攝的大熱劇集《派遣員的品格》將開拍續集，市村將會客串演出。

　　篠原涼子07年主演劇集《派遣的品格》，平均收視高達20%，事隔13年才拍續集。故事講述篠原飾演的大前春子，13年後變成單親媽媽，並繼續擔任派遣工作，而市村正親則客串篠原公司的社長。

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