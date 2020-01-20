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星夢掃《勁歌總選》26獎 吳若希菊梓喬鬥棄「一姐」

2020-01-20 列印
■菊梓喬獲最佳演繹女歌星獎時，吳若希被攝得擰向菊的反方向。
■菊梓喬獲最受歡迎女歌星獎時，吳若希亦是望向菊的相反方向。
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　　無線（TVB）舉辦的《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》前晚圓滿落幕，星夢旗下歌手奪得26個獎，蟬聯「最受歡迎女歌星」大獎的菊梓喬稱沒想過「冧莊」，今年再創奇蹟很大壓力，又強調公司沒有「一姐」，總之很開心得獎。

　　菊梓喬的師姐吳若希前晚獲三個獎，而大會宣佈菊「冧莊」時，吳邊拍掌邊擰向菊的反方向與胡鴻鈞傾談，其後指菊梓喬永遠是「一姐」。問到當時為何擰歪面拍掌？吳若希致歉並解釋，當時是跟胡鴻鈞傾談慶功宴吃甚麼。星夢高層何哲圖前晚拉大隊出席慶功宴，譚嘉儀在會上稱對失落大獎未感失望；胡鴻鈞則否認續約換獎的傳言。

圖：無線電視節目畫面
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