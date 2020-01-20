興奮報喜 老婆肝腎腫瘤細咗2cm 林子博帶病妻 車公廟還神

採訪：方騫平 攝影：李維隆
子博趁住豬年年尾嘅大吉日，帶埋老婆及10歲兒子卓楠去咗車公廟還神兼轉運，為免逼親患病太太，他隻身去買香燭、還神衣紙，仲逼埋入善信堆簽香油，然後再拖手帶領家人上香，轉風車及敲鼓，而卓楠趁爸爸行開會幫手睇實媽咪，一家人好溫馨。至於帶咗帽及假髮，執咗個靚樣嘅Shirley狀態大勇，行動敏捷及精神飽滿，明顯肥返啲。一家人誠心上香還神，希望鼠年一切安好，子博說：「我冇貪心求財運，只期望一家人齊齊整整，健健康康，我屬豬，喺豬年犯太歲，就當如發咗場噩夢，希望還咗神可以心安理得，往後日子好事齊來。」一臉童真的卓楠則說：「我只想學業進步，媽咪好番。」
轉移癌細胞亦消失
雖然太太進展良好，癌細胞縮細咗，而轉移咗嘅癌細胞都消失埋，報告令人滿意，但子博仍未敢鬆懈，希望太太keep住有進步：「暫時完晒化療，太太可以休息吓，集中火力中醫及其他療程，今年3月會再去醫院照電腦掃描，再決定下一步治療方法，睇吓會否採納醫生建議做電療，了解吓電療效用有幾多。」另外子博亦打消去美國求醫的計劃，「因為院方話根據基因測試，暫時未有合適配對，既然冇就做o依家可以做到嘅嘢。」回復笑容的Shirley說：「完成晒化療，休息咗一排後開始有返啲力氣，對腳冇咁易攰，行起路嚟都冇咁氣促，之前趕去睇《除夕倒數詠香江》曾失重心搞到拗柴，好彩及時扶得住，否則就跌親。」
仔女怕爸爸無工開
問到做緊Part time嘅子博的經濟情況，他無奈說：「暫時都冇得諗，始終太太康復之路好漫長，o依家我要多啲時間照顧家人，時間上未必做到正職。啱啱先客串完ViuTV劇《地產仔》同埋拍咗套網劇，亦最想嘗試拍電影。」稚子唔覺意爆料：「媽咪想爸爸搵古生，但爸爸唔肯！」子博即更正：「古生係你叫嘅咩？如果有得做，爸爸乜都去做！」豈料卓楠卻說：「爸爸又唔去做洗碗同保安，可以賺到好多錢㗎，我志願係做洗碗同埋煮飯，賣珍珠奶茶，咁就可以畀到錢爸爸、媽媽，自己又會有好多儲蓄，同埋買到樓喇！」Shirley見兒子的孝心，笑得開懷：「其實佢同姐姐都好錫爸爸，好擔心爸爸冇工做，冇錢唔知點算好，見樓下請保安，月薪$16800，另有個姐姐去咗做洗碗，月入二萬，所以佢就有咁單純嘅諗法，好搞笑。」