興奮報喜 老婆肝腎腫瘤細咗2cm 林子博帶病妻 車公廟還神

48歲林子博去年一波多折，4月時太太董燕君（Shirley）確診患上罕見的平滑肌肉瘤（腹腔）第四期，需要錢時卻被TVB請食「無情雞」，冇得撈兼要籌錢醫病，好徬徨，幸得古天樂等圈中人伸手援助度過經濟難關。不過禍不單行，子博年尾又喺紅隧炒電單車，好彩只係損手爛腳，唔夠部車傷得重！咬緊牙關陪伴愛妻打咗大半年硬仗，2020年頭終於報喜，子博說：「經過中西合璧及其他治療，太太最新嘅檢查報告顯示原發性腹腔腫瘤及擴散開去嘅肝同腎腫瘤同樣縮細咗2cm，最重要活躍程度降低咗，進展良好，總算鬆一口氣。」



採訪：方騫平 攝影：李維隆



子博趁住豬年年尾嘅大吉日，帶埋老婆及10歲兒子卓楠去咗車公廟還神兼轉運，為免逼親患病太太，他隻身去買香燭、還神衣紙，仲逼埋入善信堆簽香油，然後再拖手帶領家人上香，轉風車及敲鼓，而卓楠趁爸爸行開會幫手睇實媽咪，一家人好溫馨。至於帶咗帽及假髮，執咗個靚樣嘅Shirley狀態大勇，行動敏捷及精神飽滿，明顯肥返啲。一家人誠心上香還神，希望鼠年一切安好，子博說：「我冇貪心求財運，只期望一家人齊齊整整，健健康康，我屬豬，喺豬年犯太歲，就當如發咗場噩夢，希望還咗神可以心安理得，往後日子好事齊來。」一臉童真的卓楠則說：「我只想學業進步，媽咪好番。」



轉移癌細胞亦消失



雖然太太進展良好，癌細胞縮細咗，而轉移咗嘅癌細胞都消失埋，報告令人滿意，但子博仍未敢鬆懈，希望太太keep住有進步：「暫時完晒化療，太太可以休息吓，集中火力中醫及其他療程，今年3月會再去醫院照電腦掃描，再決定下一步治療方法，睇吓會否採納醫生建議做電療，了解吓電療效用有幾多。」另外子博亦打消去美國求醫的計劃，「因為院方話根據基因測試，暫時未有合適配對，既然冇就做o依家可以做到嘅嘢。」回復笑容的Shirley說：「完成晒化療，休息咗一排後開始有返啲力氣，對腳冇咁易攰，行起路嚟都冇咁氣促，之前趕去睇《除夕倒數詠香江》曾失重心搞到拗柴，好彩及時扶得住，否則就跌親。」



仔女怕爸爸無工開



問到做緊Part time嘅子博的經濟情況，他無奈說：「暫時都冇得諗，始終太太康復之路好漫長，o依家我要多啲時間照顧家人，時間上未必做到正職。啱啱先客串完ViuTV劇《地產仔》同埋拍咗套網劇，亦最想嘗試拍電影。」稚子唔覺意爆料：「媽咪想爸爸搵古生，但爸爸唔肯！」子博即更正：「古生係你叫嘅咩？如果有得做，爸爸乜都去做！」豈料卓楠卻說：「爸爸又唔去做洗碗同保安，可以賺到好多錢㗎，我志願係做洗碗同埋煮飯，賣珍珠奶茶，咁就可以畀到錢爸爸、媽媽，自己又會有好多儲蓄，同埋買到樓喇！」Shirley見兒子的孝心，笑得開懷：「其實佢同姐姐都好錫爸爸，好擔心爸爸冇工做，冇錢唔知點算好，見樓下請保安，月薪$16800，另有個姐姐去咗做洗碗，月入二萬，所以佢就有咁單純嘅諗法，好搞笑。」