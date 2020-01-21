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黃嘉雯出戰華姐壓力大 陳曉華滿意上圍升Cup

2020-01-21 列印
■陳曉華自言要改變形象。
■黃嘉雯（左二）獲王菲及古佩玲等送窩心禮物。
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　　《2020國際中華小姐競選》將於2月15日舉行，昨日舉行記者會。應屆港姐冠軍黃嘉雯代表香港參賽、亞軍王菲及季軍古佩玲及陳熙蕊送上窩心禮物支持好姊妹，師姐陳曉華及邵佩詩就分享參賽心得。黃嘉雯坦言有壓力，約兩禮拜後正式入習訓營，期待看到其他佳麗。她說：「一定要有信心，都想代表香港有好成績。」她透露才藝表演是跳舞，正在構思加入香港獨特元素。

　　另外，陳曉華明顯較前圓潤，上圍亦變得有睇頭，她雀躍地表示最近沒有刻意節食，更認為需要轉變風格，不想再是「鄰家女孩」，她對於現狀相當滿意，坦言沒有意慾減肥。
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