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錢嘉樂有女送花冧爆 黃智雯袁偉豪鬥爆肚

2020-01-21 列印
■女兒上台獻花，冧到錢嘉樂好開心。
■黃智雯與袁偉豪在尾場發生蝦碌事件。
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        　　由黃智雯（Mandy）、袁偉豪、錢嘉樂、「蝦頭」楊思敏等主演的舞台劇《今晚打老虎》前晚在演藝學院尾場演出，謝幕時，導演潘嘉德透露錢嘉樂及黃智雯綵排時先後受傷。 錢嘉樂指膝蓋受傷要照磁力共震，他雖然負傷上場，但太太湯盈盈帶着兩個女兒來為他撐場，乖女更上台獻花，逗得嘉樂心都甜晒！

　　來到臨別一場，袁偉豪自爆發生蝦碌事件，在台上時他與Mandy的頭套突然黐實了，幸好沒有扯甩。Mandy更說：「最後一場了，大家講明要爆肚、因為冇仇報，袁偉豪更即席jam了一曲。」談到Mandy的腰傷，她表示初時要着腰封，原定由袁偉豪拋起她的一幕亦有改動，但對演出沒有影響。
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