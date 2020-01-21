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菊梓喬稱太緊張致無視陸浩明

2020-01-21 列印
■菊梓喬當晚的動作，被指像「搶獎」。無線節目畫面
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　　菊梓喬日前在無線《勁歌總選》成為大贏家，但她上台「領」最佳演繹女歌星獎時，單手儼如「搶去」陸浩明手中的該獎獎座，亦未有望過陸一眼，被指沒禮貌。

　　菊梓喬前晚出席一慈善音樂會時，就「搶獎」解釋，當時自己心情太緊張，她邊和另一主持區永權說話，邊聽到陸浩明叫她先拿獎，才會沒望陸就拿獎，她事後也向陸表示不好意思，亦知道對方的粉絲因此罵她，故再次向他致歉。
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