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余香凝誓減10磅迎處女個唱

2020-01-21 列印
■余香凝開香檳預祝開騷順利。
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　　余香凝將於3月舉行處女演唱會，她昨日在記者會上表示，視個唱為與粉絲的約會，希望以後能再舉行「約會」；屆時妹妹亦會上台合唱，她怕自己會喊到唱不下去！

　　身形較前圓潤的余香凝透露，過年後會積極減肥，目標是開騷前減10磅！若成功減肥會穿貼身及少少性感的服裝唱快歌，但同事卻笑言怕會嚇親觀眾，要力阻她獻舞！
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