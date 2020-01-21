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奪新人金獎聞請食飯 姜濤：要問阿媽攞錢

2020-01-21 列印
■姜濤和AK齊出席開幕活動。
■姜濤獲港台新人獎金獎。
■MIRROR獲港台新人獎銀獎。
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　　MIRROR成員姜濤及江熚生（AK）昨日到屯門出席一新店開幕，吸引過百粉絲捧場！

　　談到姜濤前晚獲港台《十大中文金曲》頒發最有前途新人金獎，銀獎得主則為MIRROR，姜濤和AK均稱很開心獲港台肯定，姜濤認為去年成績超出預期，AK即叫姜濤請MIRROR隊友食飯，又指他豬籠入水！姜濤說收入全數要「上繳」姜媽，「我要問阿媽攞零用錢，畀幾多視乎佢心情，所以我唔可以同阿媽嗌交，會被佢經濟封鎖！」

　　姜濤亦透露，美容心得是夠瞓皮膚自然好，入行後更要把握時間睡覺，自爆最誇張是瞓足24小時！
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