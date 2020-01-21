富貴男友專車管接送 待嫁陳庭欣買花膠冧「未來奶奶」

陳庭欣（Toby）的有米男友楊振源（Benny）近日傳出一腳踏四船，事後男方於元旦晒錫錫Toby片段，力證女友地位不變，事實上，Benny早已揚言兩年後娶Toby，女方亦晨早融入楊家之中！臨近農曆年，這位「未來新抱」都好識做，日前專程到上環海味舖，買定一堆花膠、雪耳送畀「未來老爺奶奶」，雖然男友未有現身陪同，但卻貼心地安排司機接送Toby，正印地位穩如泰山。 採訪：李維隆



陳庭欣（Toby）與彩豐行老闆楊振源拍拖1年多，不時於社交網「放閃」晒合照。上月25日，她貼出跟Benny甜蜜Fine Dine慶生兼度聖誕合照，並公開表白︰「從去年的聖誕節開始，每年的12.25對我來說多了一份意義。」引來不少網民向他們催婚！惜事隔兩日，Benny忽然傳一腳踏四船，與「小三」陳潔玲和「小四」阿Yu關係曖昧，更有指小倆口因此嗌大交，最終Toby仲嬲到「放飛機」，由得另一半同班Friend去日本滑雪！



邊食邊掃年貨



據悉，Toby並非「放飛機」，只是身為《東張西望》主持之一的她既要開廠，又要跟古天樂、張智霖及宣萱等趕拍新片，根本冇時間去旅行，故消息傳出後，她即時否認感情亮紅燈，Benny更趁元旦高調Po錫錫Toby片段，力證女友地位不變；上周電影煞科，Benny已即刻帶女友再去北海道滑雪補數！其實兩人感情相當穩定，Benny早已計劃與Toby兩年後結婚，雙方亦見晒家長！農曆年快到，作為「未來新抱」的Toby都好識做，日前下午趁工作空檔，在助手陪同下到上環辦年貨。甫入到糖果舖，Toby即把各款瓜子拎上手又聞又試食，熱戀中的她揀了粉紅色的「玫瑰瓜子」，接着又夾了些海苔春卷，之後執多兩包山楂餅、零食都唔夠，她仲掃了幾件造型得意又好意頭的金元寶、金鳳梨糖果。



買花膠送伯母



隨後，Toby與助手行到附近的海味舖，見到門口的花膠禮盒及雪耳，她拎上手研究一輪便扑鎚，估計是買畀「未來老爺奶奶」，認真識做！其間，Toby又執了一堆淮山、土伏苓等，記得Benny讚過她廚藝不錯，睇怕都係想煲愛心靚湯箍住男友個胃。最後，雖然工作繁忙的Benny人唔到，但都好體貼地安排7人車接送女友，手挽一大袋戰利品的Toby走到街口便上車離去。問Toby農曆年點過？她稱會跟Benny家人食飯慶團圓。問「未來奶奶」可有暗示恨飲新抱茶？她笑謂：「又冇喎，Benny父母都好隨和，佢哋都由得我哋自由發展，次次見面都係開心食飯。（你父母對Benny印象如何？）正常囉，我諗都好嘅，如果唔好都話咗畀我聽。」對於男友的4角戀傳聞，Toby僅答：「傳嘅嘢都唔想解釋咁多，睇完就算啦。」那麼Benny有否趁機雪地求婚？她打趣道：「求咩婚呀，喺雪地求唔好跌倒就差唔多！」