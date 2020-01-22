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馮允謙被黃淑蔓考新年習俗

2020-01-22 列印
■陳健安、馮允謙、黃淑蔓及梁釗峰齊齊洗邋遢。
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　　日前寰亞音樂旗下歌手梁釗峰、陳健安、馮允謙及黃淑蔓等為「年廿八洗邋遢」拍照。

　　黃淑蔓更搞笑的追問馮允謙是否知道過年習俗，又考他識唔識寫「邋遢」兩個字？令馮允謙失笑說：「梗係唔知啦！咪玩我啦！」黃淑蔓表示年廿八除了在家中大掃除外，也可清走負能量，洗滌心靈健康，馮允謙馬上回應說：「我會選擇唱歌，唱歌係清走唔開心最好嘅方法。」

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