  • 2020年1月22日 星期三
  • 19º
  • 87%
熱門： 武漢肺炎人傳人年宵穆迪麥玲玲

日報新聞 > 娛樂

姜濤消夜最愛揚州炒飯加辣醬

2020-01-22 列印
■姜濤表示茶記的楊州炒飯最正宗。
Previous Next

　　姜濤日前接受由梁祖堯、蔡瀚億和陳俞希主持的《晚吹—空肚講宵夜》訪問，他自爆最愛的消夜竟是揚州炒飯加辣椒醬。姜濤笑言這個組合堪稱絕配，更是自己必食消夜之一，他更提供貼士：「我覺得茶餐廳嘅揚州炒飯係最好食，千祈唔好去啲高級餐廳，嗰啲通常都無咁好食。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd