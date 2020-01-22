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櫻井翔被爆周五與校花女友訂婚

2020-01-22 列印
■櫻井翔的女友樣子曝光，原來曾在校花選舉中奪冠。
■櫻井翔早前被拍到與女友度假，當時女友面部被模糊了。
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　　日本尊尼事務所組合嵐，去年成員二宮和也宣佈婚訊，近日又盛傳輪到37歲成員櫻井翔。日前櫻井被雜誌《週刊文春》公開了與大學時代認識的女友到越南度假，因而被指是婚前旅行。據悉櫻井女友比櫻井大一歲，曾於二人就讀慶應大學的校花選舉中奪冠。

         　　前日更有指櫻井計劃與女友結婚，更將於本周五在東京一酒店，與女方訂婚及進行過大禮儀式，本周六更是櫻井的38歲生日，所以算是喜事重重。不過，亦有指嵐早已宣佈今年底會暫停活動，所以今年工作排得密麻麻，所以根本沒有時間大搞，二人就算是結婚，亦會待明年春天才會舉行婚禮。

網上圖片

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