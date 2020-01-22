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Baby曉明合體為小海綿慶祝生日

2020-01-22 列印
■Baby與囝囝及疑似黃曉明扮的鹹蛋超人合照。
■Baby在片段內笑容滿臉。
■黃曉明現身「小海綿」生日會。
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　　近年屢傳婚變的Angelababy與黃曉明已甚少公開亮相，日前二人的兒子「小海綿」三歲生日，Baby為囝囝舉行超人主題生日會，又在網上分享囝囝跟鹹蛋超人合照，留言：「三歲啦，和偶像合影。」黃曉明隨後也轉發老婆的微博並留言 ：「三歲啦，永遠做你的奧特曼（鹹蛋超人）。」

　　雖然合照未見Baby兩夫婦，但網上流出當晚的片段，片中見到身穿西裝的曉明在生日會上跟親朋談笑甚歡，其中一個畫面更見到兩夫婦同框，打破婚變傳聞。更有網友大爆跟「小海綿」合照的超人，其實是曉明Cosplay，難怪曉明在微博表示要永遠做囝囝的「奧特曼」。

網上圖片

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