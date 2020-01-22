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88歲胡楓5月開騷當開P

2020-01-22 列印
■胡楓喜獲孫敬安及盧敏儀祝壽。
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　　胡楓（修哥）日前為5月假紅館舉行的演唱會拍攝宣傳海報照片，以白馬王子Look亮相的修哥，拍足幾小時仍不時擺出鬼馬甫士甚專業。

　　上周六是修哥的88歲生日，拍畢照片後，主辦演唱會的孫敬安及太太盧敏儀送上精美生日蛋糕為修哥祝壽，現場團隊大唱中、英文生日歌，令修哥開心不已！修哥說：「今次演唱會希望觀眾好似參加Party咁，睇得開開心心！」

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