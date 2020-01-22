  • 2020年1月22日 星期三
  • 19º
  • 87%
熱門： 武漢肺炎人傳人年宵穆迪麥玲玲

日報新聞 > 娛樂

Kenny搵熱情拍檔合作補不足

2020-01-22 列印
■Kenny和Shimica齊到電台接受訪問。
Previous Next

　　關智斌（Kenny）昨與說唱歌手Shimica齊到電台宣傳新歌《頭頂有角》，Kenny透露是自己主動找對方合作，曾擔心會被對方拒絕「食檸檬」，成事後合作，就大讚她好Nice！

　　Kenny指新歌主題是擁抱自己的缺點，問到自覺有何缺點？他笑言：「我會找Shimica是因為覺得她很有熱情，可能這就是我沒有、不足夠的，自己是三分鐘熱度，學結他、日文都已放棄了。」Kenny將留港度歲，稍後會到大馬與蔡卓妍及張孝全等合作新戲。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd