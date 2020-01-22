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馮盈盈上月與男友分手 同居愛巢原汁原味放租

2020-01-22 列印
■馮盈盈回復單身後，不時繼續在社交網貼性感靚相。
■馮盈盈曾分享身在舊居的生活照。
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　　2016年港姐冠軍、現年25歲的馮盈盈，上月底突然宣佈與看似感情穩定的同居醫生男友和平分手。當時她眼腫腫現身，透露是經過深思熟慮才決定在該月分手，而原因絕對不涉「第三者」，主要是因為「相處容易同住難」，兩人最終發覺最舒服的相處模式就是做回朋友！

　　馮盈盈的前男友去年豪擲過千萬在何文田置業，她更瞞着父母，合資協助男友繳付該單位首期，甚至不介意該物業業權沒加上自己的名字，兩人分手後已遷出該單位。近日在地產租售網站顯示，有關物業單位正在放租，更連同多項看來是馮盈盈入住期間的「原汁原味」家具和擺設，叫價為月租三萬三千元，惹來不少網民議論紛紛。圖：資料圖片

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