歲前女神陪愛女買衫 柏安妮細女激似木村光希

80年代混血女神柏安妮（Ann Bridgewater），27年前淡出娛樂圈後，專心照顧老公Calvin及兩個寶貝女之餘，更轉型做職業女強人，成為電子公司Playto的創辦人之一。早前趁周末，柏安妮陪16歲幼女去銅鑼灣掃平衫，錫到個女燶的她仲做埋「女僕」幫囡囡挽衫同鞋，不過重點請移去昔日女神身旁的少女，長得亭亭玉立的柏安妮細女跟同齡的「木村女」光希撞晒樣，直頭可以做「港版」的分身！採訪：梁志明



柏安妮於80至90年代初參演過不少電影，包括《開心樂園》、《為你鍾情》、《霸王花》等，93年拍畢電影《記得香蕉成熟時》後，她選擇於當紅之際淡出娛圈並重返校園，先後取得香港大學生物系、香港理工大學職業治療學系學位，廿多年來，除了曾任無印良品品牌經理外，又做過職業治療師、臨牀心理學家，現時更是電子公司Playto創辦人之一！然而，早在大學畢業後，柏安妮已跟香港大學認識的男同學Calvin結婚，二人育有兩個囡囡。



廿四孝媽咪



息影多年，柏安妮前年罕有亮相無線財經資訊台節目《創科導航》，去年10月再為陳慧珊主持的香港開電視節目《放學後》任嘉賓，旋即成為熱話！而本月中，本報終於在銅鑼灣皇室堡發現柏安妮「真身」，當日下午4時許，她獨自於平民時裝店Pull & Bear行街，已經54歲的她始終不敵歲月摧殘，面容瘦削兼帶幾分憔悴。見柏安妮全程目無表情、繞晒手，似乎都冇乜心機睇嘢，原來這位「廿四孝媽咪」是來陪愛女買衫！



年輕人果然好熱血，孭住個大書包的囡囡，居然喺冬天單着一件黑色短袖Tee，條運動褲仲要摺到變五分褲，當日她主攻的亦是短袖衫，更特別鍾情貼身露腰款，她拎一件間條Tee、一件芥末黃Tee，心大心細咁，但起阿媽似乎想佢快啲下決定！不過重點都唔係揀乜款，而係柏安妮囡囡一轉身，正面竟與日本永遠男神木村拓哉的16歲次女光希（Koki）有9成似！現年16歲的柏安妮細女，正正與Koki同齡，真係Twins一樣！



乖女掃平貨



結果「港版Koki」兩款Tee都要晒，柏安妮就幫手「的」住兩件衫，讓對方繼續慢慢揀慢慢試，之後囡囡又睇中一對169蚊的全白波鞋，媽咪一點頭批准買，她都即刻依起棚牙笑晒，而柏安妮亦好自動波地接過一雙鞋，並默默挽住對鞋尾隨囡囡去Fitting。當囡囡試衫時，柏安妮又自己一個在店內周圍逛，不過都係幫個女揀衫居多，最後買了兩件Tee加一對波鞋，埋單500蚊都唔使，好抵！