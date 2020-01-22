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80年代女神

2020-01-22 列印
80年代女神
80年代女神
亮相幕前 ■去年10月，柏安妮難得應陳慧珊（右）邀請，為香港開電視節目《放學後》擔任嘉賓。
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　　擁英國、中國及馬來西亞血統的柏安妮，於80年代獲黃百鳴賞識，繼而展開了其電影生涯，曾參演的電影包括：張國榮主演的《為你鍾情》、周星馳和張學友主演的《咖哩辣椒》等。
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