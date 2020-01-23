為拍戲兩個月勁減40磅 ﻿栢天男﻿﻿為賀年菜「釋戒」 ﻿

由模界轉戰電影圈的栢天男（Adam），為Keep住副靚Body，已戒油鹽醬醋長達3年，不過農曆年快到，他日前化身「型男主廚」，向大公館總廚陳偉庭師傅學煮賀年菜，準備大開食戒！而新一年，Adam希望演技與武打方面更上一層樓，至於愛情，他笑言現時「Marry to Film」，無暇拍拖。撰文：黎寶倫 攝影：張詠森 髮型：DY化妝：Circle Chong @Annie G. Chan Makeup 服裝：IZZUE場地：大公館



在澳洲土生土長的栢天男於11年獨自來港生活，當年中文差到Menu都睇唔明的他，經常自己下廚解決三餐，雖然平日食得好清淡，整得最多是沙律、蒸肉及蔬菜，但要煮煎炸嘢亦難唔到他！當日，陳師傅教煮「黑蒜蜜煎金蠔」和「黃金流沙煎堆」，Adam都好專心聽對方指導，見他面對大大鍋滾油也毫無退縮，且煮得有板有眼，陳師傅都不禁大讚有潛質，Adam說：「其實我對煮食好有興趣，亦好享受個過程，以前新年仲會同阿嫲一齊整水餃、煎堆。」



恨同蕭芳芳合作



今個農曆年Adam則於工作中度過，參演的新片《家有囍事2020》亦於賀歲檔上映，片中飾演偷竊高手的他身形明顯較現時健壯，他直言近年為拍戲反覆增肥及減磅，更試過兩個多月內由180減至140磅！不過Adam認為是一種自我修煉，又自覺武術動作與演技生硬，故新一年會積極進修，又盼可演更多角色，最想跟偶像蕭芳芳合作。



提到先後跟廖啟智及梁榮忠學演戲，Adam坦言被鬧得最甘是冇自信，「因為初時我啲廣東話冇咁流利，所以講得好細聲又唔夠膽講，其實演戲都學到做人，生活上都可以大膽啲。」笑問中文如此進步神速，是否跟「港女」拍拖有關？他即尷尬避談：「工作人員都畀好多提示我，同佢哋講中文真係學到好多嘢。（o依家感情狀況點？）Marry to Film，電影裏面已經好多愛情，多到Handle唔到！（公司禁止拍拖？）唔係，我要學中文又要上堂，真係冇時間做其他嘢。」







