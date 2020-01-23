導演周冠威歎演員難求 ﻿蔡思韵﻿﻿未敢諗金像提名﻿

電影《十年》導演周冠威最近在新作《幻愛》以精神病患者談戀愛為主題，該片男、女主角劉俊謙和蔡思韵更憑電影剛奪得「香港電影評論學會」最佳男、女演員。電影源自導演06年拍的一套短片，資料搜集過程令他明白大眾對精神病患者的不少誤解， 決定將故事拍成長片，但坦承搵女主角不易，直至遇到蔡思韵。對於外界睇好金像獎獲提名，蔡思韵未敢想太多，認為若有提名是很大肯定。 採訪：杜淑霞 攝影：李維隆 髮型：Lupuschui@orient4(蔡思韵)



化妝：ShuenKong@WiLLWong(蔡思韵) 場地：東南樓藝術酒店(蔡思韵)



周冠威為短片資料搜集時，社工轉介了不少個案令他好難忘，觸發他寫今次故事，「個少女係精神分裂症病人，佢好鍾意彈鋼琴，但幻覺每次放對手喺琴鍵就有人用刀𠝹佢，我就問佢『咁唔合邏輯嘅嘢都信？』佢話呢個就係病。而另一個康復者，佢結咗婚生埋仔，我又打個突，佢都可以結婚生仔？雖然係個愚蠢嘅問題，當時自己確實係無知。但佢嘅另一半係點？佢幾時同人講有呢個病？每一個佢哋嘅愛情故事都有呢個關卡，好似電影嘅宣傳語句『你介唔介意呀？』佢哋嘅愛唔係一般，會多啲付出同接納。」



雖然周冠威寫了劇本多時，但一直未開拍原來因搵唔到女主角，「講真2006年有第一稿劇本，到o依家先拍，除咗創作同資金上困難外，係未搵到女主角，（06年時思韵仲好細？）上天安排我等緊佢長大，哈哈！」對於外界睇好獲金像提名，思韵未敢想太多，「作為第一套香港電影，我的確遇到好有發揮角色，只諗做好，冇諗過透過咁攞獎，如果咁幸運有提名會好感恩，係個好好肯定，但唔敢諗太多。」不過周冠威好希望思韵跟劉俊謙有好成績，「講得誇張啲，對個巿場都係有需要，呢個香港巿場需要明星，需要年輕嘅男女演員，導演幾好都好，但觀眾睇嘅都係演員。」



