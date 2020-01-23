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被爆偷食女拍檔三年 東出認與渡邊杏分居

2020-01-23 列印
■東出昌大與渡邊杏曾是娛圈中的恩愛夫婦。
■東出與唐田英里佳被爆發展婚外情長達三年。
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　　日本男星渡邊謙女兒渡邊杏與《信用欺詐師JP》男星東出昌大，是圈中恩愛夫妻，二人結婚五年，育有一對孖女及細仔。昨日突驚爆婚變，因東出與22歲女星唐田英里佳搞不倫戀，更被趕出寓所；東出如今在東京港區一個人租屋暫住，並度過了10日的分居生活。

　　東出所屬事務所兩度回應承認分居和出軌，表示會盡全力修補夫妻關係，及後悔所做的一切。東出與唐田英里佳於17年曾合作電影《睡著吻別 醒來擁抱》，雜誌爆二人發展婚外情長達三年。據東出身邊友人爆料，渡邊杏得知丈夫出軌後質問對方，不過東出一直否認，更向妻子保證不會再與唐田見面。

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