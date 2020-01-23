奧蘭度皇室動畫聲演哈利

武漢新肺炎迅速擴散，本港嚴防多日，昨天失守，確診兩宗高度懷疑新肺炎病例，其中一名是居住武漢的男子，乘高鐵來港。由於病毒可以人傳人，現在每一個人都要盡本份，做好個人衞生，繼而在全社會推動大消毒，全民抗疫。 新冠狀病毒殺入，港府要調整策略，不再防疫，而是抗疫。首要工作，是阻截超級傳播者入境，防止病毒傳開，即時對所有由內地來港人士，不論是海陸空等交通途徑，要求填報健康狀況，大有必要，以便追蹤和管控。各大交通工具須即時消毒，避免淪為病毒溫牀。 本港內部當務之急，是切斷病毒人傳人，現在是關鍵時刻，對所有病例接觸過的人士，展開醫學追蹤，作隔離監察，必須快速到位，才能減少第三波社區爆發的...

2020-01-23