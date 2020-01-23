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奧蘭度皇室動畫聲演哈利

2020-01-23 列印
奧蘭度皇室動畫聲演哈利
■英國皇室動畫《The Prince》中，奧蘭度（圖）聲演哈利王子。
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　　HBO新串流平台HBO Max將推出關於英國皇室的動畫《The Prince》，由《Family Guy》監製Gary Janetti創作，講述喬治王子眼中的英國皇室，他將親自聲演喬治王子。奧蘭度布林為哈利王子配音，「蜘蛛俠」湯姆賀倫聲演查理斯王儲和菲臘親王。

　　此外，有指哈利有意阻止Netflix劇集《王冠》第三季播放關於他的故事，更有傳想找梅根演出新一季《王冠》做自己。

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