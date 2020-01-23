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YoYo陳瀅證未遭洪永城擅加咀戲

2020-01-23 列印
■YoYo展示和洪永城的咀嘴劇照。
■陳瀅亦力撐洪永城守規矩。
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　　陳自瑤（YoYo）和陳瀅昨於宣傳活動中，分別拿着與洪永城在《黃金有罪》中的咀戲劇照，力撐他守規矩，對她們沒有擅自加插咀戲或「多手」，陳瀅更自爆：「我是『多手瀅』，拍攝時，我捉他的手放在我心口上少少，預先講便沒有即時反應、不夠好看了。」

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