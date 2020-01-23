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陳偉琪被揭咀老外突認單身

2020-01-23 列印
■陳偉琪在活動上「細龍太」上身，和「細龍生」鄭世豪打情罵俏。
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　　在《愛·回家之開心速遞》演「細龍太」的陳偉琪早前因涉醉駕候審，並曾表示會戒酒，被指已有男友的她近日卻被揭帶醉激咀老外。

　　陳偉琪昨出席《愛·回家之開心速遞》宣傳活動時，稱當日與該位老外分享同一杯Apple cider，酒後定不會駕車。對於被指背男友攬仔？陳偉琪突稱已分手回復單身，「難得有人追，很擔心對方被新聞嚇窒（對方不是男友已錫錫？）我鬼妹仔嘛！我會收斂少少。」

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