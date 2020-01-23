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蔡依林因應疫情武漢騷延期

2020-01-23 列印
■蔡依林月初在台北舉行演唱會。
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　　內地及本港的武漢肺炎疫情近日不斷惡化，藝人在武漢的演藝活動備受粉絲關注，蔡依林原於下月7日在武漢舉行巡唱，主辦單位昨日緊急宣佈延期，「新型冠狀病毒肺炎疫情態勢嚴峻，湖北省政府、武漢市政府……緊急發佈通知……相關專家建議相關區域居民減少出行，避免聚集，防控疫情升級……為響應國家關於疫情管理的要求，保障觀眾的健康和安全，我司決定暫緩本次演出，延期舉行。」具體舉行的新時間將另行宣佈。







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