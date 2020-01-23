  • 2020年1月23日 星期四
  • 21º
  • 93%
熱門： 武漢肺炎封城人傳人天宇海港珠澳橋

日報新聞 > 娛樂

擇吉日 避相沖 李丞責傳授攝太歲攻略

2020-01-23 列印
■李博士向讀者傳授鼠年攝太歲攻略。
拜勻60太歲 除了斗姆元君及盧秘大將軍外，犯太歲者亦要拜勻60位太歲。
庚子年太歲 2020庚子年的當值太歲為「盧秘大將軍」。
鼠年運程書 李博士近日推出全新鼠年運程書《蝠星高照二〇二〇》。
12生肖運程 早前李博士更為讀者詳盡預測2020鼠年12生肖運程。
祝禱文填名 李博士提醒大家幫人攝太歲，記得亦要在祝禱文寫上善信的名字。
Previous Next

        周六便踏入鼠年，不少犯太歲人士都會去廟宇「攝太歲」，祈求來年一切順利平安，而2020庚子年則有5個生肖沖太歲，分別是鼠、兔、馬、羊、雞。究竟邊日去攝太歲最好？當中又有甚麼規矩要跟足？著名堪輿學家李丞責博士今次就教大家如何正確地「攝太歲」，同時亦提醒相沖人士避免於哪一日進行儀式。採訪：李維隆　撰文：黎寶倫

        2020鼠年為庚子年，太歲星君是「盧秘大將軍」，除了屬鼠、兔、馬、羊、雞人士均犯太歲外，名字內有「盧」、「卢」、「禾」、「心」、「必」、「田」等字者，以及名字有「熙」、「希」、「灬」、「火」、「臣」、「旦」偏旁者或發音相近的人也跟太歲相沖，因此，犯太歲者今年多感壓力沉重，工作不順，易與人爭執，甚至惹上官非、疾病、意外，著名堪輿學家李丞責博士說：「整體嚟講，犯太歲者需留意今年自己嘅思考、分析、世道、處事方式有唔同，亦要慎防長輩健康、人事關係，以及作出大決定同取捨。」

攝太歲吉日

  一般而言，犯太歲者可依傳統到廟宇攝太歲，祈求新一年安順大吉，兼且化解厄運。至於攝太歲的良辰吉日，可跟傳統宋朝瑞聖太后於年初八（2月1日）進行之餘，因今年2月4日才正式立春，故市民毋須太心急，李博士表示新曆2月10、15、16、24及27日也是適合日子，但要注意10日沖牛、15日沖馬、16日沖羊、24日沖兔，即是於上述日子所提及的個別生肖相沖，需避免，其餘11個生肖都適宜去攝太歲。

攝太歲程序

  此外，攝太歲亦有既定傳統程序，李博士提醒大家：「首先，要拜主管六十甲子太歲嘅「嚟姆元君（又稱斗姆元君）」，可以用糕餅、糖果及鮮花，假如想莊重一啲，不妨帶埋碌柚葉、水去抹手同額頭，以淨化身體，之後再誠心禱告。如參拜善信可現場上香就更好，倘若廟宇不提供廟內上香，善信可誠心向斗姆位置祈福祈願，記得喺祝禱文寫上善信姓名，幫人哋攝太歲嘅同時，千祈唔好漏咗自己，自己都要多寫一份！拜完斗姆後，然後向今年嘅太歲盧秘大將軍參拜，因為佢將主導2020鼠年運程；之後再拜自己嘅守護神，即所屬太歲，最後可以順時針方向拜晒60個太歲，咁就更完美嘞！」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd