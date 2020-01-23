擇吉日 避相沖 李丞責傳授攝太歲攻略

周六便踏入鼠年，不少犯太歲人士都會去廟宇「攝太歲」，祈求來年一切順利平安，而2020庚子年則有5個生肖沖太歲，分別是鼠、兔、馬、羊、雞。究竟邊日去攝太歲最好？當中又有甚麼規矩要跟足？著名堪輿學家李丞責博士今次就教大家如何正確地「攝太歲」，同時亦提醒相沖人士避免於哪一日進行儀式。採訪：李維隆 撰文：黎寶倫



2020鼠年為庚子年，太歲星君是「盧秘大將軍」，除了屬鼠、兔、馬、羊、雞人士均犯太歲外，名字內有「盧」、「卢」、「禾」、「心」、「必」、「田」等字者，以及名字有「熙」、「希」、「灬」、「火」、「臣」、「旦」偏旁者或發音相近的人也跟太歲相沖，因此，犯太歲者今年多感壓力沉重，工作不順，易與人爭執，甚至惹上官非、疾病、意外，著名堪輿學家李丞責博士說：「整體嚟講，犯太歲者需留意今年自己嘅思考、分析、世道、處事方式有唔同，亦要慎防長輩健康、人事關係，以及作出大決定同取捨。」



攝太歲吉日



一般而言，犯太歲者可依傳統到廟宇攝太歲，祈求新一年安順大吉，兼且化解厄運。至於攝太歲的良辰吉日，可跟傳統宋朝瑞聖太后於年初八（2月1日）進行之餘，因今年2月4日才正式立春，故市民毋須太心急，李博士表示新曆2月10、15、16、24及27日也是適合日子，但要注意10日沖牛、15日沖馬、16日沖羊、24日沖兔，即是於上述日子所提及的個別生肖相沖，需避免，其餘11個生肖都適宜去攝太歲。



攝太歲程序



此外，攝太歲亦有既定傳統程序，李博士提醒大家：「首先，要拜主管六十甲子太歲嘅「嚟姆元君（又稱斗姆元君）」，可以用糕餅、糖果及鮮花，假如想莊重一啲，不妨帶埋碌柚葉、水去抹手同額頭，以淨化身體，之後再誠心禱告。如參拜善信可現場上香就更好，倘若廟宇不提供廟內上香，善信可誠心向斗姆位置祈福祈願，記得喺祝禱文寫上善信姓名，幫人哋攝太歲嘅同時，千祈唔好漏咗自己，自己都要多寫一份！拜完斗姆後，然後向今年嘅太歲盧秘大將軍參拜，因為佢將主導2020鼠年運程；之後再拜自己嘅守護神，即所屬太歲，最後可以順時針方向拜晒60個太歲，咁就更完美嘞！」