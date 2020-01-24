李靖筠鼠年想進修 ﻿陳家樂﻿﻿望再遇好角色﻿

陳家樂和李靖筠（Gladys）兩人首度合作的《我的筍盤男友》成為賀歲片，兩人都認為是最佳新年禮物，家樂更會包場，請嫲嫲出山去睇。回顧豬年，家樂和Gladys都認為是豐收一年，家樂拍了多套電影，仲有機會唱電影主題曲；Gladys亦覺得是超額完成的一年。展望鼠年，兩人首要身體健康，家樂仲希望再有角色令觀眾難忘；Gladys就想學習更多裝備好自己。



上年做樂壇新人的Gladys，亦好滿意自己豬年表現，「真係豐收嘅一年，誤打誤撞成為歌手，成績都算唔錯，大家對我唱歌冇反感，又拍咗賀歲片同前輩級嘅人馬合作，豬年真係超額完成，我自己都冇期望可以咁豐收。」至於家樂除了拍了多部電影外，最難忘要算為《我》片跟 Gladys合唱主題曲，「呢首係我認真入錄音室錄第一首歌，好難唱打擊咗我自信，因為音域好闊，有隻字太低音我錄咗過100次，真係想衝出去鬧人，不過錄完覺得自己唱歌係進步咗。」



講到鼠年期望，Gladys坦承一向不會定太多目標，不想給自己太多壓力，「最想吸收多啲新嘢，我自己比較貪心，咩都好想學，譬如：功夫、跳舞同語言咁。」而家樂首要是身體健康，「豬年尾自己身體唔係咁好，由聖誕感冒到1月中都未好，跟住又氣管有事同皮膚敏感，希望鼠年會好啲啦！另外，我o依家同個導演構思緊個講追夢嘅故仔，好熱血嘅，個題材比較冷門，希望搵到人投資。（拜年時問老闆？）係喎！新年冇咁易拒絕人。仲有，就係想再遇到個令觀眾記住嘅好角色，其實我唔介意大家唔記得我真名，叫我角色名仲窩心㗎！」



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 髮型：kenrickSiu(家樂)、Haffman Cheng @Hair Coner(Gladys) 化妝：khaki yan(家樂)、Haffman Cheng @Hair Coner(Gladys) 服裝：kent & curwen(家樂)、Cocktail(Gladys) 場地：英皇鐘錶珠寶中環旗艦店