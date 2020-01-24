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綾瀨遙寫真書賣大包

2020-01-24 列印
■綾瀨遙新着封面照極性感！
■綾瀨遙在書中亦有瞓身晒「事業線」！網上圖片
■綾瀨遙走紅後，已鮮有像以往般穿水着示眾。
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　　現年34歲的性感女神綾瀨遙以「吃盡全球」為主題的旅行寫真書第二彈，將於月底上市。該書早前發佈封面及新相後，獲粉絲高度評價，最大原因可能是她走紅後，鮮有拍攝少布水着或性感晒「事業線」的寫真，這次大方極豪「賣大包」就為粉絲帶來大驚喜！尤其是封面的濕身泳照，惹來不少粉絲大嗌「性感」、「出色」！

圖：網上圖片

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