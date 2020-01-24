39歲辰亦儒娶09年緋聞女友

現年39歲的前飛輪海成員辰亦儒（本名陳奕儒），2009年拍攝偶像劇《愛似百匯》期間，撻着同劇台灣女星曾之喬，兩人這段「萬年緋聞」關係，到2017年才承認戀情。辰亦儒昨於社交網宣佈已和曾之喬結婚，他留言道：「我們結婚了，2020新的一年，責任會更重，謝謝一路陪着我們的家人朋友！」曾之喬則表示：「我們認識好久了，陳先生看着我從女孩變成女人。今天起我是曾小姐也是陳太太囉。」飛輪海隊友吳尊亦向一對新人送上祝福！



