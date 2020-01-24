首合拍賀歲片勁啱Key ﻿周秀娜陳靜﻿﻿遇真愛或閃婚﻿

兩大O靚模始祖周秀娜（娜姐）和陳靜（DaDa）由寫真界鬥到去大銀幕！約10年前，兩人先後推出寫真集而被外界拿來比較，沒想到後來雙雙轉型拍電影，去年更各自殺入國際影展，成績不俗！今年，她們終於首度合演賀歲片《家有囍事2020》，背景相似的二人無所不談，原來DaDa一直好想跟娜姐合作，娜姐笑謂：「我哋嚟緊都諗住出寫真，係《家》片劇照寫真。」真係唔該晒！撰文：黎寶倫 攝影：李權威 妝髮：Louisa（陳靜）、Amber Tse@IL Colpo Central（On Lan Street）＆ Circle Cheung@NDnCo.（周秀娜） 服裝：SPORTMAX CODE（周秀娜） 場地：The Stadium Bar & Restaurant（觀塘）



周秀娜與陳靜於賀歲片《家有囍事2020》中，飾演一對「老千姊妹花」，講到鬥身材鬥性感，片中「半裸」拍打戲的娜姐竟向DaDa笑說：「我哋要退落嚟喇！」皆因拍檔張繼聰爆晒肌，身材Fit到漏，其中一幕仲幾乎全裸上陣，搞到DaDa面都紅晒，DaDa說：「佢淨係遮咗可遮嘅地方，我都算閱歷無數，但嗰場戲要一路望住佢，好尷尬。」



互笠高帽



回想寫真年代，未知雙方對大家的印象如何呢？娜姐笑說：「我冇睇過佢本寫真，但喺新聞見到女仔都會想睇，當時覺得……塊面咁尖嘅？面細過我，唔鍾意！講笑啫，係吸引嘅！」並謂拍攝《家》片時，見DaDa穿貼身瑜伽衫，她都不禁望多兩眼，娜姐續道：「佢同我都幾相似，性格好爽、好勤力，仲好傻、好論盡。」而DaDa坦言有睇對方的寫真，大讚娜姐好聰明，更一直渴望跟對方合作，仲幻想過合演閨密。



星途相似的兩女特別投契，故DaDa也坦言大家心底裏都好明白對方，問傾乜最多？她們不約而同笑謂：「美容！仲有男仔！我哋都覺得Chilam（張智霖）好靚仔、皮膚又好。」Dry到人夫都唔放過，想必也恨桃花吧？娜姐搞笑道：「希望繼續單身！其實我嘅情路都好暢順，因為一路都冇乜人！」雖然現時有人追，但專注工作的她表示無暇拍拖，娜姐亦不諱言：「如果遇到啱嘅人，覺得可以過世咪結囉！」



目前DaDa則有了解中的人，她盼另一半能包容自己的職業及有愛心，「我較抗拒圈中人，因為我想透過佢接觸多個世界，否則生活圈子同睇嘅嘢太窄，我都唔排除閃婚，始終30歲都開始要諗。」



