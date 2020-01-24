遇襲後康復良好趕去還神 任達華坦認患人群恐懼症

64歲肖羊的任達華於去年3月底先在紅隧出口發生的4車交通意外中被撞車，幸有驚無險；及至7月底喺中山舉行的商品活動上被兇徒用刀刺傷腹部和右手四指，停工休養半年，傷得較重的右手已差不多痊瘉。趁住豬年年尾，華哥精神爽利到天后廟誠心還神，還作福望全世界人都身體健康及開開心心，他搞笑說：「歌仔都有得唱啦，『每天開心多一些嘛！』」但華哥坦承，經歷無妄之災後留下永不磨滅的陰影，自爆努力克服緊人群恐懼症！採訪：方騫平



任達華出名好人緣，意外發生後即有朋友代他去拜神作福，祈求華哥能渡過難關。經兩次手術，目前右手只差小小未能完全緊握拳頭，可幸受傷的神經線沒有影響到活動能力，進度相當理想，所以華哥可以親身去還神。當日華哥現身天后廟令菲律賓華僑廟祝吃一驚，廟祝安慰華哥說：「唔怪得啦，肖羊喺豬年受凶星白虎、羊刃影響，犯小人、是非，容易受金屬所傷，不過，拜咗神就一切順利，不過，肖羊喺鼠年犯太歲，記得喺2月5日後嚟攝太歲，攝完就冇事㗎嘞，十幾年前黎耀祥都嚟拜過神，之後發展得好好。」華哥喺廟祝指導下點好蠟燭兼上香誠心還神，又跪拜白虎，完成後用菲律賓話多謝廟祝，Nice到爆。原來華哥甚少去拜神，不過，堅持作為中國人要尊重及認識中國傳統習俗，如同禮貌地打個招呼，亦會向囡囡任晴佳講解。



體會陪伴的重要



華哥形容去年係受傷嘅雀仔，痊瘉後繼續飛翔：「雖然去年係出咗少少意外，拍少咗戲，但要正能量去睇，其實自己運氣都唔係好差啫，難得可以放長假陪吓屋企人，係拍戲40幾年嚟第一次，呢次體會到陪伴家人、朋友、甚至鄰居嘅重要性，哈！o依家每日都好開心，好珍惜，過去就由得過去，做人點都要向前行，暫時我未拍到動作戲，而且右手慢過左手半拍彈唔到琴，不過就好想打乒乓波，應該幫到手腕同關節復元。」



遇襲留一世陰影



當問到中山意外可有留下陰影時？華哥想了想坦承有：「呢個陰影係一世嘅，尤其喺人群之中好難會冇，唯有用多啲正能量盡快抹走佢，不停要提示自己去面對同克服，做人點都要向前行，要繼續拍戲、睇戲、行街同食飯，唔好害怕同畏縮。」至於新年願望，追問係咪想出入平安時？華哥哈哈大笑道：「2020梗係『易贏易贏』，最重要係正能量多啲、和諧、開心啲，唔好咁執着，要包容多啲、世界和平、身體健康要做多啲運動，等體能極致啲就可以出外旅行，開心體驗充滿色彩嘅世界，每天開心多一些！」



