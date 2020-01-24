應屆港姐寫揮春送祝福 黃嘉雯以陳凱琳為人生目標

近日網上流傳一段八位年輕女子在馬路上跳舞的短片，原本上載者是想藉此紅爆網路，但事與願違，她們只是被中國的交警快速找上門，理由是她們導致「這些司機注意力不集中」。 據內媒報道，此短片是廣東揭陽一間舞蹈培訓中心拍攝的，中心讓一批女學員以馬路作舞台，在車流中跳舞拍短片。 片段所見，該八名年輕女子佔據現場兩條行車線，然後全情投入跳舞，部份動作更需要躺在地上並高舉雙腿完成。在她們跳舞期間，經常有車輛駛過。根據交警片段的備註，有車輛被逼越雙黃線及逆線行車，而其他車輛為了遷就她們都會在駛過時慢駛。 內媒引述廣東揭陽公安局交警支隊副大隊長林曉波指責她們行為危險，他表示這會「導致這些司機注意...

2020-01-24