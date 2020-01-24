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應屆港姐寫揮春送祝福 黃嘉雯以陳凱琳為人生目標

2020-01-24 列印
■黃嘉雯在社交網上載索爆泳衣相，公諸同好。
■寫揮春過程中錯漏百出，有唔少蝦碌位。
■左：王菲、黃嘉雯、古佩玲向讀者大派心心，祝大家心想事成。
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　　三位港姐於慈善節目中表演過寫大字，所以曾重拾毛筆練過幾粒鐘，有過上次經驗，今次有板有眼，王菲寫完「平安喜樂」後第一個交功課，還唱好自己說：「寫得唔錯呀！」最搞笑王菲將「步步高陞」的陞字寫成升；古佩玲（Kelly）將「吉祥如意」的意字，由日字變成田字，有唔少蝦碌位，不過，Kelly以字體最工整取勝。黃嘉雯笑說：「睇嚟都唔錯呀，幾有書法天份。」

　　今年三人首次在工作中過年，異口同聲表示好興奮，王菲話最期待返公司逗利是，黃嘉雯最想逗家燕姐、嘟姐等阿姐級利是，攞到一定有好意頭，新一年應該會有好多工作做。Kelly笑言：「咁我年三十晚好坐定喺公司等喇。」暫時三人無意嫁人，都想工作行先。黃嘉雯說：「我覺得陳凱琳好幸福，又靚又叻，係終極目標。」王菲欣賞不停闖出事業高峰的視后佘詩曼；Kelly想做十優港姐麥明詩：「佢好犀利，可以兼顧到事業同埋學業。」

採訪：方騫平　場地：工創空間INDEX



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