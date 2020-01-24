全國戒備武漢肺炎疫情 七片盡撤離內地賀歲檔 《緊急救援》延期上映

武漢首現的新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，武漢市昨日封城，全國高度戒備防疫、抗疫，多部原定在內地春節檔期上畫的賀歲電影，包括《緊急救援》、《奪冠》、《唐人街探案3》、《囧媽》、《急先鋒》、《姜子牙》和《熊出沒．狂野大陸》等，均先後宣佈因應抗疫考慮和觀眾健康風險而要撤出春節檔期延期上畫！



英皇電影《緊急救援》原定在香港的賀歲檔期上映，昨日亦宣告和內地一樣要延期上映，該片由林超賢執導，彭于晏、王彥霖、辛芷蕾等主演，出品方發聲明表示：「一場突如其來的疫情正在影響每個人的生活。當前全國人民正團結一致，共克時艱！『每個人都有自己的戰場』，當前諸多醫護人員、救援人員堅守崗位，危難關頭，挺身而出！電影《緊急救援》正是表現這種英雄的救援精神，讓我們萬眾一心，眾志成城，打贏這場防疫戰！我們不願看到觀眾朋友們因為觀看電影承擔任何健康風險，更不願看到疫情進一步擴散的可能，經慎重考慮，電影《緊急救援》決定撤出春節檔期，延期上映，後續將配合影院及各渠道開啟退票流程。『沒有甚麼比拯救生命更重要！』向在一線奮戰的醫護人員、救援人員致敬。」



「向前線醫護致敬」



而陳可辛執導，鞏俐、黃渤等主演的《奪冠》有關方面，就更改檔期發表聲明稱：「一場抗擊新型冠狀病毒肺炎的大戰正在全國進行中，相信這一次我們也一定能共度難關。電影只是生活的一部份，生命和安全最值得珍惜，『電影為小，生命為大』。考慮到影院密閉空間的病源傳播風險，經慎重考慮，電影《奪冠》將暫時取消在春節檔的上映計劃，具體公映時間待定……在此我們特別向戰鬥在前線的醫護人員致敬，為他們的無私奉獻和英勇堅毅。祝福他們平安。祝福全國人民平安。」



