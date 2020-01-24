全國戒備武漢肺炎疫情 七片盡撤離內地賀歲檔 《緊急救援》延期上映

英皇電影《緊急救援》原定在香港的賀歲檔期上映，昨日亦宣告和內地一樣要延期上映，該片由林超賢執導，彭于晏、王彥霖、辛芷蕾等主演，出品方發聲明表示：「一場突如其來的疫情正在影響每個人的生活。當前全國人民正團結一致，共克時艱！『每個人都有自己的戰場』，當前諸多醫護人員、救援人員堅守崗位，危難關頭，挺身而出！電影《緊急救援》正是表現這種英雄的救援精神，讓我們萬眾一心，眾志成城，打贏這場防疫戰！我們不願看到觀眾朋友們因為觀看電影承擔任何健康風險，更不願看到疫情進一步擴散的可能，經慎重考慮，電影《緊急救援》決定撤出春節檔期，延期上映，後續將配合影院及各渠道開啟退票流程。『沒有甚麼比拯救生命更重要！』向在一線奮戰的醫護人員、救援人員致敬。」
「向前線醫護致敬」
而陳可辛執導，鞏俐、黃渤等主演的《奪冠》有關方面，就更改檔期發表聲明稱：「一場抗擊新型冠狀病毒肺炎的大戰正在全國進行中，相信這一次我們也一定能共度難關。電影只是生活的一部份，生命和安全最值得珍惜，『電影為小，生命為大』。考慮到影院密閉空間的病源傳播風險，經慎重考慮，電影《奪冠》將暫時取消在春節檔的上映計劃，具體公映時間待定……在此我們特別向戰鬥在前線的醫護人員致敬，為他們的無私奉獻和英勇堅毅。祝福他們平安。祝福全國人民平安。」