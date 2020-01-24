黃心穎生日 戴罩出籠去「滾」

全城戒備嚴防武漢肺炎，因偷食人夫許志安避走外地多月回港的黃心穎，自上月回港後積極更新社交網造勢復出幕前，鮮有露面的她昨日踏入31歲，晚上約7時，戴着黑色口罩的她和家人出門，問到生日願望時，她說希望大家都身體健康，之後上車駛至「安心偷食」事發地區銅鑼灣，她透露是打邊爐慶生，飯後不會行花市，又稱朋友們有傳短訊給她，亦會約朋友見面食飯。



黃心穎上年被揭偷食擾攘多時，其後馬國明宣佈和她分手。馬明前晚出席《白色強人》慶功宴時，透露獲視帝獎後收到黃心穎的恭喜短信，他亦回覆多謝並叫她加油繼續努力。有見疫情惡化，馬明和同劇的唐詩詠亦在網上教導網民正確戴口罩的方法，及要小心提防染疫。多位藝人如莊端兒、田蕊妮等，亦在網上呼籲網民為己為人均應在公眾場所戴口罩！