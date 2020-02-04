拍心口保證鼠年「冇意外」 JW關楚耀未打算組織家庭

過去一年王灝兒（JW）同關楚耀（Kelvin）成績都唔錯，除咗各自出咗兩首歌曲外，仲一齊走埠，去咗英國開演唱會，踏入新的一年，兩人孖住同門董嘉儀(LuLu)及王曉君(Elaine)一齊食開年飯開心歡聚。席間被問到成日同富貴男友Tarzan放閃嘅JW會否做鼠年新娘？她就堅決話冇plan，又話深信鼠年唔會出意外(懷孕)！語畢就交波追問關楚耀，搞到Kelvin都尷尷尬尬話：「我都會好安全。」好搞笑。採訪：方騫平 攝影：張詠森 場地：山林道松山海鮮鍋



今年王灝兒、關楚耀、董嘉儀及王曉君揀咗食中菜，包括有鴻運豉油雞、發財好市、嘻蝦大笑、年年有魚、同生財生菜賀年，JW仲考急智大講意頭話：「食過黃金蝦，做嘢唔會畀人蝦；食過豉油雞，周身冇閉翳！」Kelvin大笑回話：「食過豉油雞，大家唔會曳！」Elaine接住說：「食咗蝦醬生菜就人見人愛！」LuLu唔執輸說：「發財蠔豉做嘢唔會屎！」



去年JW推出的歌曲《年末感恩》及《逃生門》反應好好，今年會乘勢追擊，所以唔打算做少奶奶：「我哋係開心嘅，希望新一年Keep住開心，多謝大家關心，但同男友喺工作上各自有大計，暫時唔會喺鼠年結婚。我係傳統嘅女仔，一定唔會有意外，呢方面我交波畀阿關，問吓佢會唔會突然有咗BB呢？」Kelvin即一面尷尬回應：「我都好安全！雖然見身邊人好幸福，都好想有自己嘅家庭，而且都認定咗女友Joann，但仲未有呢個plan，反而妹妹關美薇(Natalie)今年9月會爬頭出嫁。」提起空姐女友，關楚耀自爆女友對他外表好有要求：「佢成日取笑我肥咗同脹咗好可愛喎，其實我好唔開心，因為我係走有型路線，o依家唯有努力keep fit。」



另外，育有一子一女的Elaine要平衡工作和家庭，最重要抽些少私人時間畀自己做吓運動；至於剛考咗瑜伽牌的LuLu話多一個技能嚟裝備自己，希望新一年可以推動到大家多做瑜伽。



