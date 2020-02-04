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超級碗中場Shakira鬥唱 「籮霸」大跳鋼管舞娛賓

2020-02-04 列印
■性感上陣的「籮霸」歌精舞勁！美聯社
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　　美國體壇盛事第54屆超級碗昨日舉行，今年的中場表演嘉賓「籮霸」珍妮花洛庇絲和Shakira大鬥唱跳實力！珍妮花大跳鋼管舞外，更與11歲女兒Emme同台演出，Shakira則打鼓伴奏，15分鐘演出極盡視聽之娛！

　　Shakira率先登場並與歌手Bad Bunny合唱，更興奮得跳進人堆玩「插水」！珍妮花則披着印有美國國旗的毛毛外套出場，Emme則帶領兒童合唱團演唱。珍妮花亦將她在電影《艷舞大盜》中的大跳鋼管舞演出搬上超級碗舞台，又與歌手J Balvin合唱，尾聲時則與Shakira演唱《Waka Waka》，全場反應熱烈！
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