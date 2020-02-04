教友衛蘭聯手抗疫 王君馨派口罩助深水埗街坊

武漢肺炎確診個案不斷增加，本港市面上的抗疫必需品，如口罩及消毒用品連日短缺，大批市民排隊搶購亦空手而回，王君馨和衛蘭等藝人，就組織派發抗疫用品予有需要的市民，落手落腳齊心抗疫！圖：網上及資料圖片



王君馨前日在社交網透露，上周五與教友姊妹衛蘭合力到深水埗派發口罩給該區的街坊，她表示雖然家中僅剩半盒口罩，但相信神既然叫她們去做就一定會好好照顧她們，於是她們鼓起勇氣出去派口罩幫助有需要的市民！



君馨留言道：「當時夜晚10︰30，我們就出發去深水埗，心情興奮兼緊張，唔知耶穌今晚會做啲咩呢？估唔到兩個鐘頭後的我們，除咗有機會派口罩給有需要的街坊，仲同一班年輕人一齊傾談，一齊祈禱，讓我們小小的力量去鼓勵他們。」



歐陽巧瑩則在個人社交網透露，購得1500個泰國口罩，預計在下周一運到港，將會免費送給300位幸運網友，但只限香港永久居民憑香港身份證登記領取。



歐陽巧瑩派泰國罩



《愛．回家之開心速遞》演員「賈名媛」邱芷微，亦在社交網透露，將到西環免費派發自家製酒精搓手液給街坊。楊秀惠則在社交網透露，自己買到劣質口罩，並上傳薄到透光的口罩相片，提醒網友要小心避免中招破財。



大肚思琦罩量告急



臨盆在即的楊思琦家住將軍澳，她昨日表示近期會特別注意衛生，出外一定會戴口罩，她亦慨歎現在一罩難求，自己也很難張羅，唯有盡量減少外出，而武漢肺炎患者的病徵或會不明顯，令人防不勝防！因病毒可依附在隨身物件上多個小時，思琦出街回家後定會洗手及換衫！



另外，朱晨麗早前到內地拍劇，昨日在社交網發文道：「天使來把您接走了，我會嘗試習慣嘗試堅強……下輩子我們還做一家人！！！一路走好！相信在天堂，我們會再遇見，等我。」貼出的黑白照是她去年回鄉探外婆時，婆孫兩手緊握的舊照；朱朱未有明言是否身在家鄉蘇州。