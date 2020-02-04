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全港小朋友停課 茵媺子女不停學習

2020-02-04 列印
■茵媺和三個子女在沙灘開心合照。
■鄺文珣的子女畫心意卡感謝前線醫護人員。
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　　政府早前宣佈全港幼稚園及中小學校停課至3月2日復課，小朋友整個月毋須返學，陳茵媺於是親自教育子女，帶三個小朋友去沙灘，以另類方法體驗學習，齊齊不戴口罩拍照，小朋友邊玩邊學習的心情，似乎未受疫情影響。鄺文珣的三名子女則在家中，畫心意卡感謝前線醫護人員照顧病人。

圖：網上圖片
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