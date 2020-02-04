  • 2020年2月4日 星期二
  • 18º
  • 83%
熱門： 武漢肺炎罷工口罩過關醫護

日報新聞 > 娛樂

疫情持續藝人難開騷 莫文蔚下月巡唱延期

2020-02-04 列印
■張智霖月前擔任容祖兒紅館個唱嘉賓。
■莫文尉的香港站巡唱因疫情宣告延期。
Previous Next

　　武漢肺炎疫情持續影響下，本港及內地不少演唱會均要取消或延期。莫文蔚原定於3月20及21日舉行的《絕色》巡唱香港站，亦因疫情蔓延傳染風險及觀眾、演職人員安全而宣佈延期，具體演出日期有待另行通知；至於張智霖據知亦將於4月在紅館開騷，現在亦決定延期舉行；音樂人陳輝陽昨日也宣佈，原定本月14及15日在旺角麥花臣場館舉行的音樂會將延期。此外，陳偉霆的內地巡唱原訂下月14日在廣州舉行首站巡唱，亦宣佈延期舉行。圖：資料圖片
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd