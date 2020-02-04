疫症大爆發 劇組唔戴罩 王浩信零防護 冒險開工

武漢肺炎大爆發，全城做足防疫措施自保，為配合內地政府「取消聚集性活動」的要求，不少內地劇、電影均宣布暫停拍攝，不過勤力的香港人梗係繼續開工啦！好似無線新劇《踩過界II》就密密趕工，結果主角王浩信、張振朗、蔡思貝、簡淑兒及張曦雯日前集體冧廠，旋即惹來武漢肺炎疑雲！其實王浩信早前於中環街頭取景時，即使面對超級病毒殺到，他都專業地剝口罩迅速完成拍攝，不過一班工作人員卻都唔戴口罩，一個唔好彩中咗招唔覺意「播毒」就大鑊了！



採訪：李權威、李維隆



武漢肺炎疫情全球蔓延，繼不少內地公共及娛樂場所暫停營業後，一眾歌手、藝人亦陸續宣佈煞停各地商演及個唱，以減低市民「中招」風險！眼見年三十至年初四之間，共超過65萬人次從內地湧入香港，春運後更預料有20至30萬人回港，港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇都呼籲大家盡量不要外出，以免加重本地的口罩供應負荷。不過，傳媒業界一向都是年中無休，即使面對疫情日趨嚴重，近日無線上下仍繼續謹守崗位，如常「啤工」趕拍劇集和節目，好似日前晚上10時許，視帝王浩信則為主演的新劇《踩過界II》到中環半山取景，非常專業！



完美演繹



當日，飾演「盲俠」的王浩信於街頭拍攝回家戲份，劇情講述架上墨鏡的他手執一支盲公竹，獨自慢慢行樓梯返屋企，未料一轉入街角，隨即被6個孭晒背囊的老人家包圍，眾人不單止扯其衣領，更指罵他是「衰人」。拍攝期間，王浩信都好入戲，小心翼翼地用碌竹篤吓篤吓，一步一步行上樓梯，完全演活盲人角色，不過當導演一嗌Cut，他即刻「恢復視力」攞住部iPad同工作人員研究劇本，場面趣怪！



身陷「險」境



雖然這場戲20分鐘火速拍完，不過仔細一睇，正當全城戴口罩自保之際，現場幾乎無人戴口罩，其實都明白演員要出鏡，真係唔可能蒙住面拍劇嘅，之但係身邊工作人員都唔好好保護自己、保護人哋，似乎防疫意識薄弱啲喎！而早前出席公開活動時，被問到擔唔擔心武漢肺炎來襲？王浩信就表示會盡量做足預防措施，「工作需要（唔戴得口罩）都冇辦法，工作完為己為人都會戴番有啲存貨，o依家就慳住使，睇多啲資訊研究吓邊隻最啱用先。」見王浩信平時勤力做Gym，操到大大隻又食得勁健康，以為冇咁易畀病菌入侵啦，估唔到最終都捱唔住，因喉嚨痛而請病假！







