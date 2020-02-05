演《Baby》學識揀另一半 ﻿陳靜朱鑑然﻿﻿選對象重成熟﻿

陳靜（DaDa）和朱鑑然（朱仔）在電影《Baby復仇記》首度合作，演繹一對即將為人父母的小夫妻，因兩人都冇做父母經驗，這次演出令他們吸收了很多做父母的資訊外，更重要是了解自己，應該揀個較成熟的伴侶。由於戲中兩人有不少親熱戲，但同時又有好多鬧交戲，他們都覺得鬧交戲更難處理，特別是演戲經驗未夠多的朱仔。



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 髮型：Lupus Chiu(Orient 4)(朱仔)、Louisa(DaDa) 化妝：Louisa(DaDa)



服裝：Sandro(朱仔)、Marc Jacobs(DaDa) 場地：香港九龍貝爾特酒店



未開拍前， DaDa和朱仔對對方印象都好好，DaDa說：「佢係近年難得一見嘅靚仔，身邊啲女仔朋友對佢外表都好高評價。」朱仔又話：「我雖然冇睇過佢本寫真集，但好多朋友都係佢支持者。」接觸後兩人更加欣賞對方，DaDa說：「真係唔止得個靚，人品仲好好，做嘢好有自己諗法。」朱仔亦讚，「Nice、無架子，演戲好認真，大家溝通上冇乜問題。」



戀情要低調



由於這是朱仔初次擔正電影，開拍前特別緊張，所以好多謝對手和導演畀了很多意見和支持，不過演起來都有特別難處理戲份，「球場嗰場鬧交戲幾深刻，冇諗過佢情緒會去到咩位，好難捉摸，我抱開放心態，佢會去到咁樣喎！好難受，有啲兄弟嚟一齊打波，嗰吓真係唔知點處理，不過亦有個感覺大肚老婆，去到咁嘅位情緒會鬧到咁樣好真實。」



DaDa和朱仔都承認拍完這套戲，對揀對象會更清楚自己要求，DaDa說：「我本身要求都係要貼近我，小朋友唔可以係我一個責任，係兩人都要畀時間，思想要一致，有共同認識。」朱仔就話：「會客觀理性去諗認識自己，自己有咩不足，知道有啲咩令自己更加好。（有咩要求？）都係成熟少少。」不過提到跟混血模特兒盧慧敏戀情，朱仔低調不肯多講，只話以事業為重。



