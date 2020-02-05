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安七炫鄭柔美終認拍拖

2020-02-05 列印
■安七炫與鄭柔美拍拖，事實上去年被揭已暗撻兩年。
■禹珠安極速刪除與安七炫的親密片段。
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　　韓國男團H.O.T出身、現年40歲的安七炫，昨透過事務所SM娛樂承認與35歲的鄭柔美拍拖，鄭柔美隨後在社交網發文認愛道：「我與既是好友又是前輩的那位，最近正真摯及小心翼翼地開始拍拖，是經過慎重考慮才敞開心扉，故想直接向各位剖白。」兩人早在去年2月被指已暗撻兩年，但當時兩人力言只是好友；安亦曾被爆搭上車模禹珠安及女主播吳靜妍，疑似一腳踏三船！

　　安七炫去年8月被爆出與禹珠安的親密咀嘴片段，安承認數年前曾跟禹拍拖但已分手，禹卻稱與安於18年分手後於去年8月復合，話口未完，吳靜妍數日後自爆，兩年前跟安拍拖期間，男方不忠被「捉姦在牀」！圖：資料圖片

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