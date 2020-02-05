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桐谷美玲懷第一胎：心情很激動

2020-02-05 列印
■桐谷如願將為人母。
■桐谷日前拖狗散步，可是仍未見肚。
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　　桐谷美玲前年7月下嫁三浦翔平，同年12月在夏威夷舉行婚禮，桐谷前晚在網上留言報喜道，「我腹中有了一個新的小生命，因為是第一次，每天心情都很激動，我用心期盼着到來的那一天，如今平穩、幸福地度過每一天，今後也請大家多多關照！」水川麻美、新木優子等好友紛送上祝福！桐谷宣佈有喜前一日被攝得拖狗散步，可見她身形纖瘦仍未見肚。有消息人士透露，桐谷的預產期在今年夏季。

　　桐谷婚前曾透露，希望在30歲之前結婚生仔，亦希望自己會和媽咪一樣做家庭主婦，全心全力照顧子女！桐谷和三浦是在2016年合作日劇《有喜歡的人》撻着，翌年春季拍拖，婚後為努力「造人」，主要選擇雜誌及廣告等工作。圖：網上圖片

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