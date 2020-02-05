  • 2020年2月5日 星期三
  • 18º
  • 85%
熱門： 武漢肺炎罷工口罩過關醫護

日報新聞 > 娛樂

華仔武漢騷避疫告吹 金像獎提名記招取消

2020-02-05 列印
■華仔的武漢站巡唱未開始售票，已告取消。
■周秀娜去年艷絕金像獎頒獎禮紅地氈。
Previous Next

　　今年度香港電影金像獎頒獎禮受武漢肺炎疫情影響，大會代表田啟文昨透露，本月12日舉行的公佈各獎提名記招取消，改為在網上公佈，4月19日舉行的頒獎禮，會場在疫潮之前已改為在九展，至於會否取消紅地氈環節，大會方面會密切留意疫情發展，暫時未有定案。

　　劉德華日前宣佈因疫情持續，取消本月的12場紅館個唱，他原定在4月要在疫情源頭武漢舉行巡唱，華仔的官網昨日轉載主辦方公告，宣佈取消武漢站演出，至於3月上海站、4月廣州站及5月的北京站演出安排則未有提及。

圖：資料圖片

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd