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曉明派利是 口罩抵萬金

2020-02-05 列印
■黃曉明利是藏口罩受歡迎，實在是笑中有淚。 網上圖片
■樂印姊妹到電台宣傳新歌。
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　　黃曉明在農曆年派利是的幽默短片近日在網上瘋傳，片中的他拿三封利是讓員工抽選，當中分別是一疊現金；兩個口罩；一張曉明的照片，抽中曉明照片的員工怒撕照片，卻獲告知憑該幅玉照可獲一萬元！網民紛表笑中有淚，因在武漢肺炎疫情肆虐下，一罩難求是全國普遍現象，「稀有度」甚至能讓人創作出「口罩抵萬金」的橋段！

　　「SIS樂印姊妹」成員駱胤樺及駱胤鳴昨日則在港宣傳新歌《甚麼都可》。談到本港亦一罩難求，胤鳴說去年網購不知有買一送一，訂購兩盒結果有四盒口罩！她笑言：「我已拿給了媽媽，家姐多回家吃飯便會有。」問到工作有否受疫情影響？她們尷尬地說：「一直沒有工作，所以沒影響！」

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