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林明禎Big爆賀歲

2020-02-05 列印
■明禎愛分享貼身衫靚相。
■明禎的水着照亦大受歡迎。
■明禎落力為新片造勢。
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　　來自大馬檳城的性感女神林明禎連日在社交網，力谷主演、在大馬及新加坡上映的賀歲片《新年泰瘋狂》，她在片中的角色是網紅，要大跳探戈舞，拍攝前夕就專程到舞蹈教室學跳舞！網紅最叻Like，對明禎來說當然冇難度，不時在個人社交網分享Big爆性感靚相的她，近期亦更積極分享。明禎咁落力為新片造勢，當然大獲好評啦！圖：網上圖片

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