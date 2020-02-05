唔怕除口罩 最怕冇工開 張曦雯求桃花增運勢

武漢肺炎蔓延不止，TVB劇集如常開工，演員為咗妝容，就算戲外，埋位前都唔可以戴口罩。日前新劇《踩過界II》就有四名主要演員王浩信、蔡思貝、張振朗及簡淑兒齊齊病倒「冧廠」，另一女主角張曦雯亦不適取消外景。監製林志華表示演員們連日開工，加上拍外景時遇大風而病倒。對於要冒險除口罩開工，新紥姐仔張曦雯(Kelly)就話唔驚，事關做女一的機會唔係時時有，「冒險都冇計，最重要係有工開，有嘢做。」趁住新正頭，挾住台慶中奪得「飛躍進步女藝員」獎的旺氣，日前她拉埋好友徐肇平及KOL好友朱韻韻去佛堂求桃花，望盡快乘勝追擊「升呢」做視后。採訪：方騫平



當日一行三人去土瓜灣一間佛堂行桃花運，順道拜財神及太歲。三人冇戴口罩，喺佛堂內誠心上香，又合十順時針圍住桃花行咗三個圈，師傅陳定幫提示她要邊行，邊諗住心目中期待實現嘅畫面，之後將寫有心願嘅小天燈掛上桃花樹上，再閉目許願。Kelly喺佛堂逗留期間，有女善信帶埋兒子跟她集郵，Kelly親切地抱住小朋友影相時，俏面更貼近男童，雖然舉動好nice，但防疫意識未免薄弱咗啲，就連廣東省衛生健康委員會都有防疫指引，提醒與別人談話時盡量保持1米以上距離啦。



行桃花運望升呢



講到新年願望，張曦雯希望自己及家人身體健康，她屬馬，今年冲太歲，師傅叮囑她小心駕駛，最好玩吓碰碰車嚟化解意外，幸而Kelly行運中，愈冲愈旺，能逢凶化吉。她大笑說：「我桃花反而都ok夠，不過，始終做呢行要多啲觀眾緣，男友反而唔多理，我哋好少見到面，唔好問我點算好，我都係想專注喺工作上，慶幸大家感情都叫穩定嘅。(下個目標做視后？)會繼續努力，希望桃花可以幫到手。」對於傳過緋聞的陳國強辭任TVB董事局主席及非執行董事職務，她希望藉此畀大家睇到她實力及努力，見證她進步，絕對唔係因為人事：「我冇搵陳生呀，都唔知點搵佢，佢哋係大人，我只係小員工，公司行政接觸唔到，而且係大人嘅事。」



否認取替李佳芯



繼《木棘証人》後，《踩過界II》係Kelly第2套擔正做女一嘅戲，有指視后李佳芯突然被消失，由Kelly取代，Kelly即說：「冇話邊個可以取替到邊個，不過，拍過嘅《跳躍生命線》、《白色強人》兩套都成為『最佳劇集』，而男主角馬德鐘、馬國明分別封視帝，我好旺男演員，另我有份演出嘅《金宵大廈》反應都好好。喺《踩II》我演一個好有心計嘅律師，為咗場官司接近盲俠王浩信，甚至會着貼身衫，用氣味及聲線去色誘佢，摸佢。以前做開靚靚女女角色，最初都擔心做唔做得嚟，但幫幫師傅話我今年旺做癲、喪、奸嘅角色，加上啱啱攞完獎，所以做得好有壓力。」



提到全城做足防疫措施自保下，唔戴口罩開工的Kelly就唔太顧忌：「要拍戲，戴唔到口罩都冇計，唔使埋位時唯有行開一邊，勤啲洗手，我諗最重要係有工開同有嘢做。」咁做藝人點都係要食住個勢嚟上位，睇晒呢個超級病毒都阻唔到她的決心！



