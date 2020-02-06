星味蓋過名模媽咪馬詩慧 ﻿王麗嘉Shopping﻿﻿惹途人喪目及

馬詩慧（Janet）幼女王麗嘉（Irisa）遺傳晒父母的最強DNA，年僅24歲便擁有一副天使面孔魔鬼身材，難怪一畢業就入行做Model。日前，兩母女約埋去尖沙咀睇衫，其間散發出濃濃星味的Irisa，引來不少男士喪目及，反觀媽咪則掛住跟同行後生女密密傾，似乎冇乜人留意到佢。採訪：李維隆



馬詩慧與丈夫王敏德育有兩女一子，兩位千金王曼喜和王麗嘉均盡得父母的優良基因，不但有超模級的高挑身形，細女Irisa更擁34D驕人上圍，令身邊朋友紛紛嗌羨慕，惜目標去外國行騷的她，一直想做「縮胸」手術，仲話：「試過減肥瘦咗，個胸都唔細，我都想細啲，但唔到我控制。」話雖如此，她卻經常於社交網大方派「肉」照，惹來爸爸王敏德不滿，但Janet則開通得多，之前仲幫愛女影出浴照O添！



日前傍晚5點，兩母女孖咇去尖沙咀K11 Musea逛潮店，同行還有一對後生仔女。4人入商場前，好似「小學雞」咁坐喺公園打發時間，不過他們並非圍埋打機，而是各自低頭撳手機，難為夾喺中間嗰位仁兄繞埋手、頭岳岳，真係睇見都老尷！隔咗一陣，Irisa終於放低部電話，同男友人傾咗兩句，惜好快她又重拾手機狂篤；至於媽咪Janet就忽然「睇相佬」上身，右手舉起「屈指一算」，係咪算到Hea夠呢？



未幾，一行人便起行到潮店，心境年輕的Janet同大家都完全冇代溝，沿途跟同行後生女密密斟，反而囡囡全程做低頭族，而穿Sharp黃色Jumpsuit的Irisa，雖然心口包到冚，但Fit爆身形及靚樣仍吸引不少男士目光。最後，眾人於潮店逛咗陣，似乎都冇睇啱嘢便走了。



