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星味蓋過名模媽咪馬詩慧 ﻿王麗嘉Shopping﻿﻿惹途人喪目及

2020-02-06 列印
■馬詩慧同後生女邊行邊傾偈，王麗嘉（右）則掛住玩手機，完全不察覺有人望住自己。
■王麗嘉經常在社交網賣大包貼性感照，惹來爸爸不滿。
■馬詩慧（左二）與丈夫王敏德（右）的3名子女都身材Fit到漏！
■着得勁密實的王麗嘉連搭電梯，都引來多名男士喪目及。
■成班女人圍住撳手機，搞到夾喺中間的後生仔（右二）好冇癮。
■離開前，他們又駐足欣賞商場表演，仲齊齊玩Selfie。
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　　馬詩慧（Janet）幼女王麗嘉（Irisa）遺傳晒父母的最強DNA，年僅24歲便擁有一副天使面孔魔鬼身材，難怪一畢業就入行做Model。日前，兩母女約埋去尖沙咀睇衫，其間散發出濃濃星味的Irisa，引來不少男士喪目及，反觀媽咪則掛住跟同行後生女密密傾，似乎冇乜人留意到佢。採訪：李維隆

　　馬詩慧與丈夫王敏德育有兩女一子，兩位千金王曼喜和王麗嘉均盡得父母的優良基因，不但有超模級的高挑身形，細女Irisa更擁34D驕人上圍，令身邊朋友紛紛嗌羨慕，惜目標去外國行騷的她，一直想做「縮胸」手術，仲話：「試過減肥瘦咗，個胸都唔細，我都想細啲，但唔到我控制。」話雖如此，她卻經常於社交網大方派「肉」照，惹來爸爸王敏德不滿，但Janet則開通得多，之前仲幫愛女影出浴照O添！

　　日前傍晚5點，兩母女孖咇去尖沙咀K11 Musea逛潮店，同行還有一對後生仔女。4人入商場前，好似「小學雞」咁坐喺公園打發時間，不過他們並非圍埋打機，而是各自低頭撳手機，難為夾喺中間嗰位仁兄繞埋手、頭岳岳，真係睇見都老尷！隔咗一陣，Irisa終於放低部電話，同男友人傾咗兩句，惜好快她又重拾手機狂篤；至於媽咪Janet就忽然「睇相佬」上身，右手舉起「屈指一算」，係咪算到Hea夠呢？

　　未幾，一行人便起行到潮店，心境年輕的Janet同大家都完全冇代溝，沿途跟同行後生女密密斟，反而囡囡全程做低頭族，而穿Sharp黃色Jumpsuit的Irisa，雖然心口包到冚，但Fit爆身形及靚樣仍吸引不少男士目光。最後，眾人於潮店逛咗陣，似乎都冇睇啱嘢便走了。

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