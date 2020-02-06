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50歲鈴木杏樹載人夫開房斷正

2020-02-06 列印
■鈴木現年50歲，曾演出日劇《愛情白皮書》。
■鈴木與人夫喜多村被攝得拖手行街。
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　　鈴木杏樹曾與木村拓哉合演1993年經典日劇《愛情白皮書》，現年50歲的她一直活躍娛圈，形象正面。當地傳媒《週刊文春》昨日報道，鈴木搭上現年51歲的有婦之夫、歌舞伎演員二代目喜多村綠郎，兩人去年10月合演舞台劇變得熟絡，於舞台劇慶功宴上表現親密，上月更兩度被發現約會兼拖手，《文春》的報道更指鈴木駕車與喜多村到一家情侶酒店開房！兩人被追問是否拍拖時均未有回應。

　　鈴木於98年下嫁外科醫生，但丈夫不幸於2013年離世，其後一直守寡。喜多村則於2013年迎娶寶塚前人氣成員貴城惠。圖：網上圖片

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